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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında 23 Kasım günü yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli’den saat 08.00, 11.00, 15.00, Bozcaada’dan saat 07.00, 10.00, 14.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe’den saat 09.00, 13.00, 17.00, Gökçeada’dan saat 07.00, 11.00, 15.00'te yapılan seferler iptal edildi.

BUDO'NUN YARINKİ 12 SEFERİ İPTAL EDİLDİ

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 23 Kasım'daki saat 07.00, 09.30, 16.00, 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), saat 08.00, 11.30, 16.30, 19.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), saat 11.30 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas), saat 13.00 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.