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Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına iptali

#Çanakkale#Bozcaada#Gökçeada
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına iptali

Çanakkale'de Kuzey Ege'deki poyraz nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine çok sayıda feribot seferi iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde poyrazın etkili olması nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine birçok feribot seferini iptal etti.

Bozcaada-Geyikli hattında; Bozcaada'dan saat 07.00, Geyikli'den ise saat 08.00'deki feribot seferleri yapılırken, gün içinde diğer tarifeli seferler iptal edildi.

Gökçeada-Kabatepe hattında ise Gökçeada'dan saat 07.00 seferi yapıldı. Kabatepe'den ise sadece saat 15.00 seferi yapılacak. Bu hatta da gün içindeki diğer tarifeli seferler iptal edildi. 

 

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#Çanakkale#Bozcaada#Gökçeada

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