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Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

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#Bozcaada#Gökçeada#Feribot
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 12:16

Çanakkale'de, kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 14.00, 18.00 seferleri, Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.

Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 18.00 seferi ile Kabatepe'den saat 15.00 ve 20.00'de yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

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#Bozcaada#Gökçeada#Feribot

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