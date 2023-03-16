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Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

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#ÇANAKKALE#Feribot#Ege Denizi
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 17:09

ÇANAKKALE'de, kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın için planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Geyikli- Bozcaada ve Kabatepe- Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00, 18.00 seferleri, Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00, 19.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 18.00 seferleri ile Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 20.00 seferleri de yapılamayacak.

18 Mart'ta Kabatepe'den Gökçeada'ya yapılması planlanan saat 05.00 seferi de iptal edildi. (DHA)

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#ÇANAKKALE#Feribot#Ege Denizi

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