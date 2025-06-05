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Bozcaada açıklarını kirleten gemiye 8 milyon 218 bin lira ceza

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#Bozcaada#Deniz Kirliliği#Çanakkale
Bozcaada açıklarını kirleten gemiye 8 milyon 218 bin lira ceza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 09:47

Çanakkale'nin turistik yerlerinden biri olan Bozcaada ilçesi açıklarında denizi kirleten bir gemiye 8 milyon 218 bin TL para cezası kesildi.

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında denize slaç bastığı gerekçesiyle bir gemiye 8 milyon 218 bin TL para cezası kesildi.

Bozcaada açıklarını kirleten gemiye 8 milyon 218 bin lira ceza

TÜRK BAYRAKLI GEMİ

Bozcaada demir sahasında demirlemiş halde bulunan Türk bayraklı CLİAS-5 isimli atık alım tankerinden kaynaklı denize slaç (kargo tankındaki tortu veya yağ çökeltisi) basıldığı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edildi.

Bozcaada açıklarını kirleten gemiye 8 milyon 218 bin lira ceza

8 MİLYON 218 BİN TL PARA CEZASI

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Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-16' tarafından yakalanan gemide işlem yapıldı.

Bozcaada açıklarını kirleten gemiye 8 milyon 218 bin lira ceza

Yapılan incelemenin ardından gemiye 8 milyon 218 bin TL para cezası uygulandı.

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#Bozcaada#Deniz Kirliliği#Çanakkale

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