×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bozcaada açıklarında fırtınada sürüklenen tanker karaya oturdu

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Lodos Fırtınası#Tanker Kazası
Bozcaada açıklarında fırtınada sürüklenen tanker karaya oturdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 18:26

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında lodos fırtınası nedeniyle 249 metre uzunluğundaki boş tanker, sürüklenerek karaya oturdu.

Haberin Devamı

Aliağa’dan Yalova’ya giden Umman bayraklı 249 metre uzunluğundaki 'QENDIL' isimli boş tanker, seyir halindeyken lodos fırtınası nedeniyle karaya oturdu. İçerisinde 26 personel bulunan geminin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-10 ve ‘Kurtarma-16’ römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi.

Bozcaada açıklarında fırtınada sürüklenen tanker karaya oturdu

AKDENİZ’DE UKRAYNA TARAFINDAN İHA İLE VURULMUŞ 

Bu arada tankerin, geçen yıl 19 Aralık'ta Akdeniz’de Ukrayna tarafından İHA ile vurulduğu öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale#Lodos Fırtınası#Tanker Kazası

BAKMADAN GEÇME!