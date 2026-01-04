Bozcaada açıklarında fırtınada sürüklenen tanker karaya oturdu

Haberin Devamı

Aliağa’dan Yalova’ya giden Umman bayraklı 249 metre uzunluğundaki 'QENDIL' isimli boş tanker, seyir halindeyken lodos fırtınası nedeniyle karaya oturdu. İçerisinde 26 personel bulunan geminin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-10 ve ‘Kurtarma-16’ römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi.

AKDENİZ’DE UKRAYNA TARAFINDAN İHA İLE VURULMUŞ

Bu arada tankerin, geçen yıl 19 Aralık'ta Akdeniz’de Ukrayna tarafından İHA ile vurulduğu öğrenildi.