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Bozcaada açıklarında balıkçı teknesinde 226 göçmen yakalandı

#Çanakkale#Bozcaada#Kaçak Göçmen
Bozcaada açıklarında balıkçı teknesinde 226 göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında ALİDAYI-A isimli balıkçı teknesinde 226 düzensiz göçmenin yakalandığı anlar kameralara yansıdı.

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Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde seyreden ALİDAYI-A isimli balıkçı teknesinin hareketlerinden şüphelenen Sahil Güvenlik ekipleri tekneyi takibe aldı. Bir süre takip edilen tekneye Sahil Güvenlik Botları (TCSG-66) ve (TCSG-908) tarafından operasyon yapıldı.

Bozcaada açıklarında balıkçı teknesinde 226 göçmen yakalandı

Operasyonda 226 düzensiz göçmen yakalanırken aynı zamanda 3 şüphelide göçmen kaçakçılığı şüphesiyle göz altına alındı. Balıkçı teknesine yapılan operasyon anı ise sahil güvenlik ekipleri tarafından anbean görüntülendi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bozcaada açıklarında balıkçı teknesinde 226 göçmen yakalandı

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#Çanakkale#Bozcaada#Kaçak Göçmen

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