Bozcaada 15 Nisan’a kadar kapandı

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki önemli turizm merkezlerinden Bozcaada’da tüm konaklama tesisleri kapandı. Her yaz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bozcaada’da, ülke çapında alınan koronavirüs tedbirlerinin ardından yolcu ve araç sayısında önemli bir artış yaşandı. Bu gelişme üzerine Belediye Başkanlığı ile Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu (BOZTİD), adadaki konaklama tesislerinin 19 Mart-15 Nisan tarihleri arasında tedbir amaçlı kapatılması kararı aldı. Bozcaada Belediye Başkanı Can Yılmaz kararı şöyle duyurdu: "İlçemizde son günlerde geliş yönünde görülen olağandışı bir yolcu ve araç artışı sebebiyle, Bozcaada halkından ve esnafımızdan gelen talep, görüş ve öneriler neticesinde, büyük bir tehlike olarak hayatımızda olan salgın tehdidinin yayılmasının engellemesini sağlamak ve sosyal yalıtımı destekleyebilmek amacıyla tüm konaklama tesislerinin belirtilen tarihler arasında faaliyetlerinin durdurulması kararı alınmıştır."