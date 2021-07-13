Boz ayılar için 1600 km pedal çevirecek



Ali Fuat Gülşen emekli olduktan sonra dağcılığa ve bisiklet sporuna merak sardı. Türkiye, İran ve Ermenistan’daki bütün dağlara tırmandı. Son 6 yıldır, nesli tükenmekte olan hayvanlara karşı duyarlılık oluşturmak için bisikletiyle uzun yolculuklara çıkıyor. Bu seferki hedefi Artvin. Yaklaşık 1600 kilometre pedal çevirecek. Amacı da nesli tükenme ile karşı karşıya olan boz ayıların korunması.

Bisikletindeki kamp malzemelerini kullanarak ıssız ormanlarda ve insanlardan uzak yerlerde kamp yapmayı planlayan Ali Fuat Gülşen, Karadeniz insanıyla ayı karşılaşmaları üzerine sohbet edecek.

Doğa Derneği, Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu (BUGEP), Derinlere Saygı Dalış Topluluğu ve Denizatı Motosiklet Kulübü tarafından desteklenen Gülşen, ayıların Anadolu ekosistemine faydalarını ve gerekliliğini anlatacak.





GÜNDE 80 KİLOMETRE

Ali Fuat Gülşen seyahatiyle ilgili şunları söyledi: “Önce Gerede, ardından Samsun, sonra Artvin. Hedefim hava durumuna göre yolu 25 günde bitirmek. Artvin’den sonra Gümüşhane ve Bayburt’a da uğrayacağım. Eşimi kısa bir süre önce kaybettim. Hep bana destek verirdi. Eşim çok istiyordu boz ayılar için pedal çevirmemi. Ona söz verdiğim için yapacağım. Dönüşte hedefim bu kez Selanik olacak.”







FARKINDALIK İÇİN BİNLERCE KİLOMETRE

Ali Fuat Gülşen ilk uzun bisiklet turunu lösemili çocuklar için İstanbul’dan Antalya’ya yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından darbelere ve teröre karşı Trakya’yı turladı. Flamingo kuşları için İstanbul’dan Mersin’e, memleketi Muş’taki toy kuşlarının korunması içinse İstanbul’dan Muş’a bisikletiyle gitti.





AVLANMALARI YASAK

Ülkemizde halen 3-4 bin civarında bozayı yaşam alanı bulunuyor. Bu alanlar düzensiz kentleşme, orman alanlarının tahrip edilmesi gibi sebeplerle hızla yok oluyor. Kaçak avcılık da boz ayı nüfusunu hızla azaltıyor. Büyük çoğunluğu Karadeniz bölgesinin yüksek dağlarındaki ormanlık alanda yaşam alanı bulan boz ayılar zaman zaman yerel halkla karşılaşabiliyor ve bu çoğunlukla ölümleriyle sonuçlanıyor. Boz ayı varlığının bölgede sağlıklı bir ekosistemin varlığına işaret olduğu kabul edilirken, Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa Yaban Hayatı ve Doğal Yaşam Ortamlarını Koruma (Bern) Sözleşmesi’ne göre kesin koruma altında tutuluyorlar. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na göre boz ayıların avlanması tamamen yasak.

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