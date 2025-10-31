Boz ayıdan kaçan çengel boynuzlu dağ keçileri kamerada

Haberin Devamı

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan ve yöre halkı tarafından "şamua" olarak da bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri, yiyecek arayışı sırasında kameralara yansıdı.

Doğal yaşam zenginliğiyle dikkat çeken Munzur Dağı’nda, boz ayı, kurt, tilki, domuz, kaya kartalı ve dağ keçisi gibi birçok yaban hayvanı aynı ekosistemde yaşıyor. Görüntülerde, boz ayının kokusunu alan çengel boynuzlu dağ keçilerinin paniğe kapılarak hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.

Dünya Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türler Kırmızı Listesi"nde bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri, özellikle Munzur Dağları’nda sıkça gözlemleniyor. Uzmanlar, bu görüntülerin bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.