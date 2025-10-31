×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Boz ayıdan kaçan çengel boynuzlu dağ keçileri kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Boz Ayı#Munzur Dağları#Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi
Boz ayıdan kaçan çengel boynuzlu dağ keçileri kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2025 08:40

Munzur Dağı'nda boz ayıdan kaçan çengel boynuzlu dağ keçileri kameralara yansıdı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri, doğal yaşam zenginliğiyle bilinen Munzur Dağı'nda gözlemleniyor.

Haberin Devamı

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan ve yöre halkı tarafından "şamua" olarak da bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri, yiyecek arayışı sırasında kameralara yansıdı.

Doğal yaşam zenginliğiyle dikkat çeken Munzur Dağı’nda, boz ayı, kurt, tilki, domuz, kaya kartalı ve dağ keçisi gibi birçok yaban hayvanı aynı ekosistemde yaşıyor. Görüntülerde, boz ayının kokusunu alan çengel boynuzlu dağ keçilerinin paniğe kapılarak hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.

Dünya Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türler Kırmızı Listesi"nde bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri, özellikle Munzur Dağları’nda sıkça gözlemleniyor. Uzmanlar, bu görüntülerin bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Boz Ayı#Munzur Dağları#Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi

BAKMADAN GEÇME!