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DHA
Haber Giriş: 01.03.2020 - 09:35,Son Güncelleme:/

Boz ayı, yavrularıyla karayoluna indi

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Boz ayı, yavrularıyla karayoluna indi
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Erzurum'un İspir ilçesinde boz ayı ve 3 yavrusu, karayoluna indi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İspir'de bir boz ayı ve 3 yavrusu, ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta, Çoruh Nehri yakınlarında karayoluna indi.

Boz ayı, yavrularıyla karayoluna indi

Ayı ve yavruları, bir süre yolda gezindi. Araçların korna sesleriyle paniğe kapılan ayılar, daha sonra yol kenarındaki dağa tırmandı. O anlar, bu sırada aracıyla yoldan geçen Ersin Arslan tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

 

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