Boz ayı planı

Türkiye’de bulunan tek ayı türü olan boz ayılar beslenme amacıyla zaman zaman yerleşim alanlarına inerek insan-boz ayı çatışmasına neden oluyor. Boz ayı popülasyonunun yoğun olduğu Sinop’ta, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü tarafından insan-boz ayı çatışmasını en aza indirmek için iki yıl önce bir proje başlatıldı.





Akademisyen, tekniker, sosyolog ve orman yüksek mühendislerinden oluşan 18 kişinin yer aldığı projede önce insan-yaban hayvanı çatışmasını ele alan çalışmalar incelendi. Ardından Sinop’un yedi köyü çevresindeki 25 bin hektarlık (250 bin dönüm) alana 40 adet fotokapan yerleştirildi. Boz ayıların beslenme alışkanlarının tespiti için çeşitli noktalardan toplanan boz ayı dışkıları +4 derecede saklanarak analiz için Hacettepe Üniversitesi’ne gönderildi. Boz ayı-insan çatışmasının boyutunu saptamak için bölge halkıyla anketler yapıldı.

İki yıllık çalışma sonucunda yaklaşık 200 sayfalık bir rapor ortaya çıktı.



YİYECEK BULAMIYORLAR

Rapor, yaygın inanışın aksine insan-boz ayı çatışmasının boz ayı popülasyonun artmasından değil, yaşam alanlarının bozulması sonucu boz ayıların besin bulmak için yerleşim yerlerine inmesiyle arttığını gösterdi. Raporun sonuç bölümünde insan-boz ayı çatışmasını en aza indirilmek için öneriler sıralandı. Önerilerden bazıları şöyle:

* Boz ayıların beslenmesinde önemli yeri olan bitki türleri ve ormanlar için koruyucu yönetim planları yapılmalı.

* Boz ayı diyetinde yer alan yabani yiyeceklerinin toplanması izlenmeli.

* Boz ayıların yaşam alanları restore edilmeli, orman boyunca yeni yollar açılmamalı.

* Fotoğraf çekme ve eğlence amaçlı boz ayı beslenmesinin önüne geçilmeli.

* Halka yönelik korunma amaçlı eğitim ve yaban hayatı bilgilendirme programları hazırlanmalı.

Projenin yürütücüsü orman yüksek mühendisi Fatma Karahan “‘İnsan korktuğu şeyi yok eder’ derler. Biz milli parkçılar insanların yaban hayvanlarını daha iyi tanımalarını istiyoruz” dedi.

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