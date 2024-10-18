‘Boyunlar’ ve ‘Daltonlar’ adliye yolunda... 157 kişi arasında çete liderinin eşi de var

Haberin Devamı

İki ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, elebaşılığını yurtdışında tutuklu olarak bulunan Barış Boyun ve yine yurtdışında tutuklu olan Berat Can Gökdemir’in yaptığı, ‘Barış Boyun’ ve ‘Daltonlar’ suç örgütleri üyesi 157 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 40 ruhsatsız tabanca, 10 otomatik tabanca, 5 pompalı tüfek, 3 AK 47 uzun namlulu tüfek, 2 el bombası, 9 çelik yelek ve uyuşturucu madde, yüklü miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirilmişti. Operasyonu sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurmuştu.

DOSYALARI KABARIK

Aralarında Barış Boyun’un eşi Ece Boyun’un da bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. 100’den fazla olaya karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyelerinin ‘kasten öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kasten yaralama’, ‘yağma’, ‘yağma amaçlı tehdit’, ‘silah ticareti’, ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’, ‘tehdit ve mala zarar verme’ suçlarından kaydı bulunuyor.