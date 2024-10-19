Boyun ve Daltonlar’ın 99 üyesi tutuklandı... 157 şüpheli gözaltına alınmıştı

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Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülen şüphelilerden aralarında Barış Boyun’un eşi Ece Boyun’un da bulunduğu 99 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 şüpheli adli kontrol uygulanarak, 43 şüpheli savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Organize suç örgütü üyelerinin, 100’den fazla olaya karıştığı tespit edildi.

TÜM İHTİYAÇLAR EKSİKSİZ KARŞILANIYOR

Savcılığın, şüpheliler hakkındaki tutuklama talebine ilişkin sevk yazısının detayları ortaya çıktı. Liderliğini firari Barış Boyun’un yaptığı silahlı suç örgütünün suçtan elde ettiği gelirin yüksek meblağlarda olmasından dolayı suç örgütü yöneticilerine ve üyelerine her türlü imkânı sağladığı, bu sebeple tam ve eksiksiz güven kazandığı belirtildi. Eylemler sonrası kaçak olan veya hapishanede olan örgüt üyelerinin tüm ihtiyaçlarını eksiksiz yerine giderilmesi, kendilerini güvende hissetmelerini sağladığı anlatıldı.

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Sevk yazısında, Barış Boyun’un örgütün gelir kaynaklarından olan uyuşturucu madde ticaretinin yönetimi ve kontrolünü sağlamak için Bahadır Akdağ ve Tolga Gültepe isimli örgüt yöneticilerini görevlendirdiği belirtildi. Bahadır Akdağ’ın aynı zamanda örgütün silahlı eylem grubunun da başında olduğu ve yardımcılığını da ‘Daltonlar’ grubunun elebaşı Beratcan Gökdemir’in yaptığı ifade edildi.

ANLAŞMAZLIK İKİ GRUBU BÖLDÜ

Ancak Daltonlar grubunun başındaki Beratcan Gökdemir’in 2024 yılı mart ayından sonra bilinemeyen bir sebeple Barış Boyun ile örgüt içerisinde anlaşmazlığa düştüğü ve ‘Boyun’ suç örgütünden ayrılarak başında olduğu örgütü ‘Daltonlar’ suç örgütü vasfına getirdiği öne sürüldü. Gökdemir’in, örgütüne karşı olan şahısları yakalayarak kendilerini övecek şekilde sosyal medya paylaşımı yaptırdığı, aksi takdirde cinsel istismara maruz bıraktığı ve darp edildikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştıkları belirtildi.

‘ECE BOYUN’UN SÖZÜ ÖRGÜTTE DİNLENİYOR’

BARIŞ Boyun’un eşi olan şüpheli Ece Boyun’un örgütte sözü geçen ve dinlenen bir konumda yer aldığı ifade edildi. Sevk yazısında, Ece Boyun’un mafyatik dilde “Hanımağa” rolünü üstlendiği ve örgüt içinde de cezalandırma uygulamalarına gittiği, eşi Barış Boyun’un, Türkiye’den Gürcistan’a kaçtıktan sonra Ece Boyun’un da yanına farklı örgüt üyelerini alarak ziyaretine gittiği tespiti yer aldı. Barış Boyun’un İtalya’ya geçmesinin ardından Ece Boyun’un sık sık İtalya’ya gittiği anlatıldı.

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