Boyun eğmeyenler tarihe geçti

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‘Karar milletindir, Üsküdar milletindir’ mitinginde konuşan Özel, özetle şunları söyledi: “Değerli Üsküdarlılar bu güzel ilçenizi 35 yıl hiç kazanamadık. Ama hiçbir zaman sizi, Üsküdar’ı, Üsküdarlıları suçlamadık. Hiçbir zaman sandıkta kazanamadığımız bir belediyeyi baskıyla, tehditle, hileyle ele geçirmeye çalışmadık. Üsküdar’ın gönlüne girmek için sabırla çalıştık, doğruyu aradık, Sinem Dedetaş’ı aday gösterdik. Üsküdar, bu güzel Üsküdar karar verdi. Sinem Dedetaş’a 157 bin kişi oy verdi burada, 157 bin kişi. Rakibi Hilmi Türkmen’e verilen oy 133 bin. Şimdi Sinem Dedetaş cezaevinde, seçimi kaybedenler belediyede başkanlık makamında. Yazıklar olsun. Sizin seçtiğiniz, kararı sizin verdiğiniz belediye başkanımız Sinem Dedetaş’ı haksız, hukuksuz, ispatsız, mesnetsiz bir şekilde sadece tutuklayabilmek için iftiralar attılar, gözaltına aldılar, haksız bir tutukluluk yaptılar. Tarihe utançla geçecek bir iş yaptılar ve ve dört transfer, iki tutuklamayla yaptırdıkları oylamada seçim kazandık diye övündüler. Şimdi Üsküdar’ın, Üsküdar’ın güzel insanlarının şahitliğinde şunu söylüyoruz: Birçok şey konuşuldu, bunların hepsini satır satır yazdık. Gittik adliyeye suç duyurusunda bulunduk.



BUGÜNLER GELİR, GİDER



Buradan, bu güzel meydandan sizin oylarınızla seçilmiş olan Sinem Dedetaş’ı saygıyla selamlıyorum. Dört yaşındaki kızından koparılan, beynine pıhtı atan babası yoğun bakımda yatan ama iradesini satmayan Amine Cansu Çelik’i saygıyla selamlıyorum. Vaktiyle AK Parti’nin kuruluşunda emeği olan, yayın organlarının kuruluşunda emeği olan ama hileyi, vesiseyi, haksızlığı, haramı görüp isyan eden ve tarihin doğru tarafında duran Ekrem Baki’yi saygıyla selamlıyorum. Ne teklifler ne tehditler... Bunlara boyun eğmeyen, aslan gibi duran, beni burada karşılarken kendilerinin her birinin gözünde cesareti gördüğüm belediye meclis üyelerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Belediye meclis üyelerimiz tüm zorluklara rağmen tarihin doğru tarafında durmuş, kendilerini, ailelerini, partimizi utandırmamış, bizi Üsküdar’a mahcup etmemiş ve kendileri ayrı ayrı tarihe geçmişlerdir. Bugünler gelir, gider. Sel gider, kum kalır.



‘BİZE SİNEMLER, EKREMLER YETER...’



Ama Allah’a şükürler olsun ki, bizim yanımızda ‘Onurumla hapis yatarım’ diyen Sinem gibi yoldaşlarımız var. İzmit’te Fatma Kaplan Hürriyet var. Anadolu Yakası’ndayız, tanıdığıma ve tanıdığım güne şükrettiğim Onursal Adıgüzel kardeşim var. Ve bir oyunuzu Sinem’e verirken bir oyunuzu ona verdiğiniz, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu var. Bizim yanımızda bu dostlarımız, bu kardeşlerimiz, bu evlatlarımız varken; onların yanlarında ise bir taksimat yaptık AK Parti ile artık. Bize Sinemler, bize Ekremler, Ekrem Bakiler, Amine Cansu Çelikler yeter. Hainleri, satılmışları tepe tepe kullansınlar. Tepe tepe. Burası Üsküdar. Ben Üsküdar’a, ben Sinem Başkan’a, millete güveniyorum. Kendine güveniyorsan çık karşımıza, yenileyelim seçimleri.”