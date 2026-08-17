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Boyun ağrısı çocuklara indi

Güncelleme Tarihi:

#Boyun Ağrısı#TABLET#ÇOCUK
Boyun ağrısı çocuklara indi
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 07:00

Ortopedi uzmanları, gününü tablet ve telefon ekranları başında hareketsiz geçiren çocuklarda erken yaşta boyun düzleşmesi ve sırt ağrısı vakalarının arttığına dikkat çekiyor.

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Çoçukluklarını telefon ve tabletle yaşayan, arkadaşlıklarını ve oyunlarını beyaz ekranda kuran çocuklarda ‘boyun’ sorunu ortaya çıktı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Süleyman Albayrak, şunları söyledi:

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Tablet, telefon ve bilgisayar kullanımının artmasıyla çocukların açık havada koştuğu, zıpladığı ve oyun oynadığı süre azaldı. Halbuki çocukluk dönemindeki fiziksel aktivite sadece kilo kontrolü için değil, kas gelişimi, kemik gelişimi, koordinasyon ve denge açısından da çok önemli. Okul çağındaki çocuklar ve ergenler için günlük ortalama 60 dakika orta- yüksek şiddette fiziksel aktivite şart. Son dönemde erken yaşlarda boyun düzleşmesi sorunları görüyoruz. Ortopedi servislerinde artık telefon ve tabletlerle yoğun meşgul oldukları için boyun ve sırt ağrıları sebebiyle başvuran çocukları ve ailelerini daha sık görüyoruz. Bugün hareketsiz bıraktığımız çocukların, bunun bedelini 20-30 yıl sonra ödemesinden endişe ediyoruz. Çocukluk, kas ve kemiğin temelinin atıldığı, yerine konması zor bir dönem. Bu yılları ekran karşısında ve hareketsiz geçiren çocuklarda düşük kas ve kemik rezervi, fazla kilo ve ilerleyen yaşlarda bel, diz ve diğer kas-iskelet sistemi sorunları oluşabilir.

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EGZERSİZE ERKEN DÖNEMDE BAŞLAYIN

Çocuğunuzu bugün hareket ettirmek yalnızca enerjisini atmasını sağlamak değildir. Gelecekteki fiziksel bağımsızlığına yatırım yapmaktır. Biz hep egzersiz için ‘Artık çok geç’ diyebileceğimiz bir yaş olmadığını söylüyoruz. 50, 60 hatta 70 yaşından sonra bile egzersizle kas gücü, denge ve günlük yaşam fonksiyonları geliştirilebilir. Ancak erken başlamak büyük bir avantaj. Çünkü ilerleyen yaşlarda kaybedilen kası geri kazanmaya çalışmak yerine genç yaşlardan itibaren kas rezervimizi yüksek tutmak çok daha kolay. Ben bunu hastalarıma bir çeşit ‘kas bankası’ gibi anlatıyorum. Genç yaşta ne kadar iyi bir kas kitlesi ve hareket alışkanlığı oluşturursanız, ileri yaşlara o kadar büyük bir rezervle girersiniz.”

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#Boyun Ağrısı#TABLET#ÇOCUK

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