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Boynunu tavuk yemi üretim makinesine kaptıran kadın öldü... 2 kişi gözaltında

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#Diyarbakır#Bismil#Suriye
Boynunu tavuk yemi üretim makinesine kaptıran kadın öldü... 2 kişi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 22:29

Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki bir fabrikada çalışan Hasne El Asada (24), boynunu tavuk yemi üretim makinesine kaptırarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Köseli Mahallesi'nde bulunan bir tavuk yemi üretim fabrikasında meydana geldi.

EŞİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Fabrikada işçi olarak çalışan Suriye uyruklu Hasne El Asada, tavuk yemi üretim makinesine boyunu kaptırdı. Durumu gören eşi, Hasne’yi aracıyla Bismil Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tedaviye alınan Hasne, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hasne’nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

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#Diyarbakır#Bismil#Suriye

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