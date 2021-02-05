MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBoynu metal parçaya sıkışan köpek kurtarıldı
GeriGündem Boynu metal parçaya sıkışan köpek kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Selman KUTLU/TRABZON, (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2021 - 16:50 | Son Güncelleme:

Boynu metal parçaya sıkışan köpek kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Boynu metal parçaya sıkışan köpek kurtarıldı
Abone Olgoogle-news

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde boynu metal parçaya sıkışan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akçaabat ilçesi Şinik Organize Sanayi Bölgesi'nde vatandaşlar, köpeğin boynunda metal parça ile dolaştığını gördü. Vatandaşlar uzun uğraşlar sonucu parçayı çıkaramayınca, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekibi, köpeği sakinleştirip müdahale etti. Yapılan çalışmayla metal parça kesilip çıkarıldı

Sağlık kontrolleri yapılan köpek daha sonra doğaya bırakıldı. Vatandaşlar da itfaiye ekibine teşekkür etti.

Boynu metal parçaya sıkışan köpek kurtarıldı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle