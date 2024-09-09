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Bu kadarına da pes! Taksici yolcudan 25 bin lira ücret aldı

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#İstanbul#Taksici#Para
Bu kadarına da pes Taksici yolcudan 25 bin lira ücret aldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 13:21

Fatih'te bir sürücü, taksisine binen yolcudan 25 bin 250 lira alarak dolandırıcılık yaptı. Yakalanan sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesilirken, toplu taşıma kullanım belgesi iptal edildi. Çalışma ruhsatı askıya alınan araç ise, 15 gün süre ile trafikten men edildi.

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Olay 7 Eylül'de Fatih'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te dolandırıcılık yaparak 25 bin 250 TL ücret alan sürücüyü tespit etti. Yolcusundan fahiş taksi ücreti aldığı belirlenen 34 TBA 58 plaka sayılı ticari sürücüsü O.K. yakalandı ve hakkında idari ile adli işlem başlatıldı.

6 BİN 439 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ, ÇALIŞMA RUHSATI ASKIYA ALINDI.

Çalışma izni ve ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşıdığı belirlenen sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesildi. 34 TBA 58 plakalı aracın çalışma ruhsatı askıya alınarak 15 gün süre ile trafikten men edildiği, sürücü O.K'.nin toplu taşıma kullanım belgesinin iptal edildiği öğrenildi.

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#İstanbul#Taksici#Para

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