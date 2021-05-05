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Ali AKSOYER / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 05.05.2021 - 10:39 | Son Güncelleme:

Böylesi görülmedi... Ataşehir'de şaşırtan anlar

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Böylesi görülmedi... Ataşehir'de şaşırtan anlar

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde meydana gelen olayda yol ortasında meşale yakarak etrafında otomobiliyle drift yapan F.K., görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşması sonrası tepki topladı. F.K. yapılan incelemeler sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası kesilirken, otomobili 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri sosyal medya üzerinde yaptıkları incelemede bir sürücünün drift yaparken çekilen görüntüleri paylaştığını belirledi. Görüntülerde yol ortasına meşale yakan sürücünün daha sona otomobiliyle bu meşale çevresinde drift yaptığı görüldü.

Yapılan incelemede görüntülerin Ataşehir, Ferhatpaşa yolu sokak üzerinde çekildiği belirlendi. Polis ekipleri yaptıkları siber takip sonucu şüphelinin önce kullandığı bilgisayarın IP numarasını ardından adresini ve kimliğini tespit etti.

Böylesi görülmedi... Ataşehirde şaşırtan anlar

Sivil Trafik Ekipleri önceki gün sürücü F.K.'yı gözaltına aldı. Sürücüye Karayolları Trafik kanunun 67/1D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi -DRİFT-) maddesinden 6700 TL idari para cezası kesildi.

Sürücünün kullandığı otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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