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ABD'deki ünlü bölgeye benzetiliyor! Anadolu'daki saklı cennete gelen hayran kalıyor

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#Yeşilhisar#Kayseri#Avla Kanyonu
ABDdeki ünlü bölgeye benzetiliyor Anadoludaki saklı cennete gelen hayran kalıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 11:39

Doğal güzellikleriyle saklı bir cenneti andıran Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Avla Kanyonu, eşsiz manzaralarıyla jeolojik oluşumların en güzel örneklerinden birini barındırıyor.

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Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Soğanlı Vadisi'nin devamında bulunan Avla Kanyonu, yürüyüş etkinlikleriyle keşfediliyor.

ABDdeki ünlü bölgeye benzetiliyor Anadoludaki saklı cennete gelen hayran kalıyor

Fay kırığıyla oluşan ve zamanla sel sularıyla şekillenen kayalarıyla dikkati çeken kanyon macera tutkunlarını ağırlıyor.

ABDdeki ünlü bölgeye benzetiliyor Anadoludaki saklı cennete gelen hayran kalıyor

Yaklaşık 3 kilometrelik güzergah boyunca yer yer bir kişinin bile zor geçebileceği 60 santimetreye kadar daralan kanyonda yürüyen turistler, yüksekliği 15 metreyi bulan inişli çıkışlı koridorlarda ilerliyor.

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ABDdeki ünlü bölgeye benzetiliyor Anadoludaki saklı cennete gelen hayran kalıyor

Düz bir platonun ortasında sarp kayalıkların arasında kalan kanyon, güneş ışınlarının kırılmasıyla oluşturduğu renk cümbüşüyle ziyaretçilerine eşsiz manzara sunuyor.

ABDdeki ünlü bölgeye benzetiliyor Anadoludaki saklı cennete gelen hayran kalıyor

Doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbeden kanyon, rengarenk görüntüsü, kartpostalları aratmayan manzaralarla görenleri hayran bırakıyor.

ABDdeki ünlü bölgeye benzetiliyor Anadoludaki saklı cennete gelen hayran kalıyor

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, AA muhabirine, ilçenin turizm alanında birçok önemli noktasının bulunduğunu, Avla Kanyonu'nun ise dünyada nadir bulunan doğal oluşum olduğunu söyledi.

ABDdeki ünlü bölgeye benzetiliyor Anadoludaki saklı cennete gelen hayran kalıyor

Vadinin yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda olduğunu anlatan Taşyapan, kanyonun Ürdün'deki Petra ve ABD'deki Arizona vadisine benzetildiğini belirtti.

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ABDdeki ünlü bölgeye benzetiliyor Anadoludaki saklı cennete gelen hayran kalıyor

TURİSTLER KAYALARIN ARASINDA ESEN RÜZGARLA SERİNLİYOR

Taşyapan, 2-3 saatlik yürüyüş yolunda ilerleyen kişilerin sıcak yaz günlerinde kayaların arasında esen rüzgarla serinlediğini ifade etti.

ABDdeki ünlü bölgeye benzetiliyor Anadoludaki saklı cennete gelen hayran kalıyor

Parkurun, dar geçitleri ve derinliğiyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşattığını dile getiren Taşyapan, merdiven geçişleriyle ulaşımı kolaylaştırdıklarını kaydetti.

ABDdeki ünlü bölgeye benzetiliyor Anadoludaki saklı cennete gelen hayran kalıyor

Kanyonda yürüyen 65 yaşındaki Erkan Aydemir, daha önce de geldiği kanyonu çok beğendiğini, kayaların arasında yürüyüş yapmanın zevkli olduğunu vurguladı.

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ABDdeki ünlü bölgeye benzetiliyor Anadoludaki saklı cennete gelen hayran kalıyor

"KEYİFLİ BİR YÜRÜYÜŞ PARKURU VAR"

Yürüyüşe katılan Şengül Çoban ise "Burada olduğumuz zamanlarda sık sık ziyaret ettiğimiz bir yer. Bu doğal güzelliğe sahip dünyada birkaç yer var. Çok rahat gelip geziyoruz, yürüyüşümüzü yapıyoruz. Doğal klimalı diyorum bu kanyona. Yaz günlerinde gerçekten çok doğal, serin bir havası ve keyifli bir yürüyüş parkuru var." dedi.

ABDdeki ünlü bölgeye benzetiliyor Anadoludaki saklı cennete gelen hayran kalıyor

Filiz Özdemir de dünyanın en dar kanyonlarından birinde yürüyüş yapmanın keyifli olduğunu, kanyonu Arizona'ya benzettiğini dile getirdi.

ABDdeki ünlü bölgeye benzetiliyor Anadoludaki saklı cennete gelen hayran kalıyor

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Özdemir, fotoğrafçılar içinde ayrı bir manzara sunan kanyonun yürümeyi sevenler için bulunmaz bir mekan olduğunu sözlerine ekledi.

 

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#Yeşilhisar#Kayseri#Avla Kanyonu

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