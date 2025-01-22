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Böyle yangın merdiveni mi olur! Bolu'daki otel faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

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#Bolu#Kartalkaya#Otel
Böyle yangın merdiveni mi olur Boludaki otel faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 14:15

Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 5 otelden 4'ünün yangın merdiveninin binanın dışında olduğu, yalnızca 76 kişinin öldüğü yanan Grand Kartal Otel'ininkinin binanın içinde olduğu görüldü. Oteldeki 2 yangın merdiveninin, yangın sırasında içeriden çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirirken, 51 kişi de yaralandı. 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 5 otel bulunuyor. 4 otelin yangın merdiveninin binaların dışında ve metal olduğu görüldü. Felaketin yaşandığı Grand Kartal Otel’in yangın merdiveninin bina içinde olduğu görüldü.

Grand Kartal Otel'deki 2 yangın merdiveni, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın sırasında yapılan 2 farklı kayıttan birinde yangın merdivenlerinin dumanla kaplanmış hali, diğerinde ise alevler içinde kaldığı kameraya yansıdı.

Böyle yangın merdiveni mi olur Boludaki otel faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

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İHMALLER ZİNCİRİ

Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Başkan Vekili, makina mühendisi, yangın güvenliği uzmanı Taner Kaboğlu, Bolu'daki otel faciasındaki ihmaller zincirini Hürriyet'e anlattı:

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* “Restoranda çıkan yangının bütün binaya yayılmaması, daha çıktığı yerde, yangına dayanıklı malzemeler, yangın durdurucu sistemlerle engellenmiş olması gerekirdi. Bina eski dahi olsa bunlar sonradan ilave edilerek önlemler alınabilirdi.

Böyle yangın merdiveni mi olur Boludaki otel faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

* Bizim ne yazık ki tamir tadilat konusunda yangın güvenliği mevzuatımız yok. Bunun derhal çıkarılması ve uygulanması gerekiyor.

Mesela Kartalkaya’daki otelde springler, yağmurlama sistemi olsaydı, yangınla birlikte anında devreye gireceği için daha başladığı yerde söner, restoranın dışına hiç çıkmazdı.

Böyle yangın merdiveni mi olur Boludaki otel faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

* Yapısal önlemler alınmış olsa yangın en fazla bir kata hapsedilir, insanlar ateşten ve dumandan etkilenmeden binayı boşaltabilirdi. İtfaiye gelene kadar bina boşaltılmış olur, onlar da sadece yangının olduğu küçük bir alana müdahale ederek kısa sürede yangını söndürürlerdi. Oysa burada yayılmış bir yangın var, itfaiye nereden başlayacak söndürmeye, kurtarmaya kimden başlayacak. Çok zordu.”

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DIŞ CEPHE YANMADI

* Otelin dış cephesi ahşapsa da yangın yalıtımında doğru malzeme kullanılmış. 10 saati aşan yangına rağmen ne cephesi ne de pencereleri yandı.

* Merdivenler de yangın merdiveni olarak kullanılabilir ama yangına en az 2 saat dayanıklı ve özel yangın kapıları olması şartıyla. Böylece hem içerdeki insanlar yanmadan, dumana boğulmadan tahliye olabilsinler hem de itfaiye oradan teçhizatıyla girsin, dinlenmek istediğinde oraya çıkabilsin.

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Böyle yangın merdiveni mi olur Boludaki otel faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İTFAİYE ERİŞİM YOLU

* Eski binalarda itfaiye için ring yolu yok, Kartalkaya’da da yok. Oysa yangın yönetmeliğinde itfaiye erişim yolu zorunluluğu var, yoksa katiyen ruhsat verilmiyor.

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Demek ki eski binaların tümden yıkılması gerekiyor ama birileri buna yanaşmıyor, kulağının üzerine yatıyor. Yangın her zaman çıkar ama önemli olan alınacak önlemlerle ölümleri engellemek.” (Aysel Alp)

Böyle yangın merdiveni mi olur Boludaki otel faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Böyle yangın merdiveni mi olur Boludaki otel faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

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#Bolu#Kartalkaya#Otel

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