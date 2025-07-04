Böyle vicdansızlık görülmedi! DMD hastası Görkem'in bağış kumbarasını çaldılar

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Isparta'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 16 yaşındaki Görkem Efe Şengün için başlatılan yardım kampanyası kapsamında SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi koridoruna konulan bağış kumbarası, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Olay, hastane yönetimi ve güvenlik görevlilerince fark edildi. İlk etapta Görkem Efe'nin babası Alper Şengün'e ulaşan yetkililer, "Kumbarayı siz mi aldınız?" sorusunu yöneltti. Baba Şengün'ün, "Hayır, biz almadık" yanıtı üzerine durum polise bildirildi. Hastanenin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kumbaranın hastanenin bodrum katında camı kırılmış ve içindeki bağış paraları boşaltılmış şekilde bırakıldığını belirledi. Söz konusu hırsızlık olayının, hastanenin koridorlarında bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdığı öğrenildi. Kumbara hırsızlığına ilişkin şüphelinin kimliğini tespit ettiğini belirten ekiplerin şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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"OĞLUM ZAMANLA YARIŞIYOR"

DMD hastası Görkem Efe Şengün'ün babası Alper Şengün, olayın ardından şu açıklada, "Oğlum Görkem Efe şu anda zamanla yarışıyor. Türkiye'de en büyük kampanyası olan ve benim desteğimle yürüyebilen tek çocuk. Görkem Efe için 6 ay önce Isparta Valiliği onaylı bir kampanya başlatıldı ve bu kampanya şu anda yüzde 70'e kadar ulaştı. Geriye kalan yüzde 30 kısmını da başarırsak Görkem Efe iyileşebilecek" dedi.

"SDÜ YETKİLİLERİ KUMBARANIN ÇALINDIĞINI SÖYLEDİ"

Kampanya kapsamında belirli kurumlara, alışveriş merkezlerine Görkem Efe adına büyük kumbaralar bıraktığını belirten baba Şengün, "Bu kumbaralar, Görkem Efe'nin standı olan büyük kumbaralardı. Bu kumbaraları bıraktığımız noktalarda herkesin izni alınarak yerleştirme yaptık. Kumbaralarda biriken paralar tutanak karşılığı açılıyor ve hesaplara yatırılıyordu. Haberi geçtiğimiz gün Süleyman Demirel Üniversitesi yetkilileri tarafından aranarak öğrendiğini belirten Şengün, "Ben de hemen 112'yi aradım. Bodrum kata indirilip camı kırılmıştı. Daha sonra hastaneye gittiğimizde kumbaramızın aşağı bodrum katına indirilip camının kırıldığını ve içindeki paraların alındığını gördük. Tabii ki içerisindeki miktarı bilmiyoruz. Konu ile ilgili şikayetçi olduk" şeklinde konuştu.

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"HAYALLERİ ÇALINDI"

Bu kadar az kalan bir kampanyaya zarar verildiği için bunu yapandan davacı ve şikayetçi olduğunu belirten Şengün, "Konunun sonuna kadar da takipçisi olacağım. Çocuğumun hayallerini ve umudunu çalan, ilaç alabilmek için vatandaşların verdiği parayı hak etmeden çalan herkesten şikayetçiyim. Kampanyamızın başında bazı kişiler ev ev dolaşarak oğlumun adına para toplamıştı. O olayda da sağ olsun Isparta Emniyeti gerekeni yapmıştı. O konu daha sonra tekrarlanmamıştı. Bu şekilde kampanyaya zarar vermek isteyen, çocukların umuduyla oynayan herkesten şikayetçiyiz. Ama en son bu olayda kumbarayı çalıp zarar veren bu şahsı sonuna kadar takip edeceğim" dedi.