Böyle vaka görülmedi

Kanındaki yağ (lipit) oranı en fazla 150 civarında olması gerekirken 100 kat artarak 15 bine çıktı. Tam 18 gün yaşam mücadelesi veren Mete Alp, bundan sonraki hayatını diyabet hastası olarak sürdürecek.

LİTERATÜRDE YOK

Tıp literatürüne geçecek olan Alp’in tedavisini yürüten Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Fatih Varol, “Literatürde bu kadar yüksek bildirilmiş lipit değerlerine rastlamadık. Son dönemde gördüğümüz en ilginç vakalardan biriydi. O nedenle Alp’in durumunu literatürde paylaşmayı düşünüyoruz” dedi. COVID’in çocuklarda diyabet hastalığına yol açabileceği yönündeki tartışmalarda bilim dünyasının henüz tam bir uzlaşmaya varamadığına dikkat çeken Dr. Varol, araştırmaların sürdürüldüğünü ve daha çok veriye ihtiyaç olduğunu söyledi.

BİLMİYORDUM

Anne Aysun Eskalan , oğlunun daha önce diyabet hastası olmadığını anlatarak şunları söyledi: “Bu zamana kadar çocuğumun şeker hastası olduğunu dahi bilmiyorduk. Kanı değiştirildi. Buradaki doktorlarımız sayesinde çocuğum hayata döndü. Ailemizde diyabet yok ama şimdi Alp, Tip 1 diyabet hastası olarak yaşamını sürdürecek.”

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