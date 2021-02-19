‘Böyle skandal bir cümle duyulmadı’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sürerken yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“En üzücü tablo, acılarımızı yaşarken maalesef birtakım kara propagandalara cevap vermek durumunda kalmamızdır. Karşımızda bir cinayet, katliam şebekesi var. Buna insanlık adına, haysiyet, namus, vicdan adına verilmesi gereken en hafif tepki lanetlemektir.

BEYANIMIZA İNANMAMAK

TSK terörle mücadelede dünyanın en deneyimli ordusudur ve bu şehitlerimizin naaşları alındıktan sonra yapılan otopside de görüldüğü gibi bir bombalamayla vücut bütünlükleri dağılmış değil. Sıkılan kurşunlarla hayatlarını kaybetmişler. ABD açıklamasında ‘Eğer PKK yaptıysa’ diye bir ifade kullandı. Bu, bizim hükümetimizin beyanına inanmamak demektir. Bize saldıran terör örgütleri söz konusu olduğunda, ama, eğer, lakin diyerek bir ifade kullanılmasını asla kabul etmiyoruz.

İLK AÇIKLAMA 02:00’DE

İlk bilgi gece saat 02:00’de Milli Savunma Bakanlığı adına verildi. Bu bilgiyi AA da geçti. Sonrasında detayları Malatya Valisi verdi. İçişleri Bakanımız ve Milli Savunma Bakanımız siyasi parti liderlerine ve Meclis’e bilgi verdiler. Odaklanılması gereken terör örgütünün lanetlenmesi iken, mücadelenin başındaki bakanların, cumhurbaşkanımızın sorgulanmaya çalışıldığı bir duruma dönüştürülmeye çalışılıyor.

HER SEÇENEK DEĞERLENDİRİLDİ

Bu evlatlarımızın canını kurtarmak için diplomasi alanına ve operasyon alanına giren her seçenek değerlendirildi. Netice itibarıyla bu operasyona karar verilmiştir. Kim, hangi ölçüye göre bakanların telaşlı ve kaygı içerisinde olduğunu söylüyor? Yüce Meclis’e veya siyasi partilere bilgi verirken bir gayret içerisinde olmaları niye eleştirilsin?

BU PROVOKASYONDUR

CHP adına konuşan Genel Başkan çıkıp da, ‘13 şehidin sorunlusu Erdoğan’ dediği zaman, bu Türkiye’nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur. Geçmişten itibaren terör konusunda söylenmiş sözleri yan yana koyun, ana akım partilerin hiçbirinden böyle skandal bir cümle duyulmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı’na söylediği söz, PKK’ya söylediği sözden daha ağır bir söz.”