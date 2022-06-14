Böyle sevgi olmaz olsun

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İstanbul Avcılar’da yaşayan Yasemin Uzunçelebi (42), Antalya’ya taşınma kararı alınca 5 Ekim 2021 gecesi evine gizlice giren Mehmet Yıldız tarafından başından aşağı kimyasal madde dökülmüştü. Gözlerini ve yüzünü kaybeden Uzunçelebi’nin vücudunun üst kısmı da büyük oranda yanmıştı. Tutuklanan ve 16 suçtan sabıkası olduğu ortaya çıkan Mehmet Yıldız hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

‘DESTEĞE HAZIRIM ONU SEVİYORUM’

Küçükçekmece 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşmada susma hakkını kullanan Mehmet Yıldız, önceki gün görülen ikinci duruşmada savunma yaptı. Uzunçelebi ile bir eğlence mekânında tanıştıklarını anlatan Yıldız, “Yasemin’le evlenmek istiyordum ama hep bahaneler buluyordu. Yasemin olay günü çok sinirliydi. Sürekli telefonuna mesajlar geliyordu. Yasemin’e durmadan kimden mesaj ve arama geldiğini sordum. ‘Birisi ile mi görüşüyorsun’ dedim. Bana küfretti ve masanın üzerinde bulunan çakmağı fırlattı. Ben de tepki olarak masanın üzerinde bulunan tası fırlattım. Ben içinde ne olduğunu bilmiyordum. Yasemin’e maddi ve manevi olarak destek olmaya hazırım. Ben onu seviyorum” dedi.

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Mahkeme, olay yeri inceleme raporunu düzenleyen uzmanların gelecek duruşma tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.