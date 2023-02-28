Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Böyle olmamalı! Binlerce kıyafet yerde...

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Yardım#Kıyafet
Böyle olmamalı Binlerce kıyafet yerde...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 07:00

Hatay’da depremzedeler için gönderilen binlerce kıyafetin yol kenarına bırakıldığı ortaya çıktı. Az da olsa bu tür görüntülere, AFAD’a kayıt yaptırmayı beklemek istemeyen TIR şoförlerinin neden olduğu öğrenildi. Şoförlerin getirdikleri yardımları yol kenarına bırakıp geri döndüğü belirtildi.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından ülke genelinde yardım seferberliği başlatıldı. Birçok sivil toplum kuruluşu ile hayırsever deprem bölgesine yardım gönderdi. Afetzedeler için toplanan binlerce kıyafetin ise Yayladağ-Hatay yolundaki noktaya gelişigüzel bırakıldığı görüldü. Depremzedeler de giysi yığını arasından kendilerine uygun olanı seçmeye çalıştı.

KAYIT SIRASI BEKLEMEMEK İÇİN

11 ilde bütün yardımların dağıtımını AFAD koordine ediyor. AFAD görevlileri kayıt altına aldıkları kıyafetleri daha sonra düzenli şekilde depremzedelere ulaştırıyor. Bu tür istenmeyen görüntüler ise yardım TIR’ları AFAD koordinasyon merkezlerine ulaşmadan önce meydana geliyor. Uzak illerden gelen bazı görevlilerin, AFAD merkezleri önünde sıra beklememek için TIR’lardaki kıyafet ve malzemeleri şehir girişlerine bırakıp dönüşe geçtikleri belirtiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Yardım#Kıyafet

BAKMADAN GEÇME!

Türkiyenin gündemi bina güvenliği... Depreme dayanıklılık testi yaptırmak için doğru firma nasıl seçilir Bu belgeleri mutlaka isteyin

Türkiye'nin gündemi bina güvenliği... Depreme dayanıklılık testi yaptırmak için doğru firma nasıl seçilir? 'Bu belgeleri mutlaka isteyin'

#Deprem
Dünyayı değiştiren gün 24 Şubat 2022: Rusya-Ukrayna Savaşının yarattığı 8 etki

Dünyayı değiştiren gün 24 Şubat 2022: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı 8 etki

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Depremin hasarını azaltmak için bu önlemleri mutlaka alın İç mekanların yerleşimi de binanın sağlamlığı kadar önemli...

Depremin hasarını azaltmak için bu önlemleri mutlaka alın! İç mekanların yerleşimi de binanın sağlamlığı kadar önemli...

#Deprem