Böyle olmamalı! Binlerce kıyafet yerde...

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından ülke genelinde yardım seferberliği başlatıldı. Birçok sivil toplum kuruluşu ile hayırsever deprem bölgesine yardım gönderdi. Afetzedeler için toplanan binlerce kıyafetin ise Yayladağ-Hatay yolundaki noktaya gelişigüzel bırakıldığı görüldü. Depremzedeler de giysi yığını arasından kendilerine uygun olanı seçmeye çalıştı.



KAYIT SIRASI BEKLEMEMEK İÇİN

11 ilde bütün yardımların dağıtımını AFAD koordine ediyor. AFAD görevlileri kayıt altına aldıkları kıyafetleri daha sonra düzenli şekilde depremzedelere ulaştırıyor. Bu tür istenmeyen görüntüler ise yardım TIR’ları AFAD koordinasyon merkezlerine ulaşmadan önce meydana geliyor. Uzak illerden gelen bazı görevlilerin, AFAD merkezleri önünde sıra beklememek için TIR’lardaki kıyafet ve malzemeleri şehir girişlerine bırakıp dönüşe geçtikleri belirtiliyor.