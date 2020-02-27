Böyle kurtarıldılar!

Özel bir şirkete ait olan yolcu ve araç taşımacılığı yapan 'Aydın Kaptan-2' isimli feribot, Gelibolu'ya gitmek üzere saat 12.00'de Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi iskelesinden hareket etti. Bölgede şiddetli lodos nedeniyle feribot sürüklenip, iskelenin yaklaşık 10 metre açığında bulunan ve deniz içerisinde 'topuk' diye tabir edilen kum birikintisinin oluştuğu bölgede karaya oturdu. İçerisinde araçlar ve yolcuların bulunduğu feribotun yanına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait hızlı kurtarma botu sevk edildi.

4 YOLCU, KIYI EMNİYETİ BOTU İLE ALINDI

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi iskelesinden saat 12.00'de Gelibolu'ya hareket eden ve lodosun etkisiyle sürüklenip, karaya oturan 'Aydın Kaptan-2' isimli feribot, tahliye edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kıyı Emniyeti-9' adlı hızlı tahlisiye botuyla 4 yolcu, saat 16.30 sıralarında mürettebatın da yardımı ile kurtarıldı. Yolcular, Lapseki balıkçı barınağına götürülerek, rıhtıma çıkarıldı. 4 yolcu, jandarma aracına bindirilerek, kimlik bilgileri alınmak ve ihtiyaçları giderilmek üzere karakola götürüldü.

Yolculardan Barbaros Palavur, "Gelibolu'ya gitmek için feribota binmiştik. Hareket ettikten kısa süre sonra lodos etkisiyle sürüklenip karaya oturdu. İskeleden çok uzaklaşmadığımız için herhangi bir panik yaşanmadı. 4,5 saat boyunca kamarada oturup, bir şeyler yiyip, içtik" dedi.

Öte yandan yetkililer, 4 yolcunun hızlı tahlisiye botuna kendi isteğiyle bindiğini, çoğu sürücü olan feribottakilerin yine kendi isteğiyle kaldıklarını belirtti.

İskeleye yaklaşık 20 metre mesafedeki feribotta, ağırlıklı olarak kamyon ve tırların bulunduğu öğrenildi.

Feribotun kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.



