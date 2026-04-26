Böyle kulüp başkanı bulunmaz: Yaptıkları herkesi şaşırtıyor

Elbeyli Üzümspor takımın başında bulunan Engin Akbaşlı, adeta kulübün her şeyini tek başına üstleniyor. Başkanlık görevini yürüten Akbaşlı, aynı zamanda teknik direktörlüğünden malzemeciliğine, temizliğinden yazı işlerine, transferinden saha düzenine kadar her detayla bizzat kendi ilgileniyor.

Köy takımı olarak mütevazı imkânlarla yoluna devam eden Elbeyli Üzümspor, bu büyük özverinin karşılığını sahada alıyor.

Süper Amatör Lig’de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken ekip, Bölgesel Amatör Lig (BAL) hedefi doğrultusunda play-off mücadelesi veriyor.

Yıllar öncesinden, atalarından ve dedelerinden miras kalan kulübü yaşatmak için büyük bir fedakârlık örneği sergileyen Engin Akbaşlı, "2014 yılında kulübün başına geldim. Maddi durumlardan dolayı malzemecilikte yaptık, başkanlıkta yaptık. Yeri geldi, cebimizden parada harcadık. Teknik direktörlükten tutun da takımın her şeyine ben koştum. Yeri geldi formaları yıkadım, yeri geldi topları taşıdım yeri geldi saha kenarlarından talimatlar verdik" dedi.

Futbolcu Mustafa Demirhan ise, "Yıllardan beri Elbeyli Üzüm Spor takımında oynuyorum. Engin başkanımızdan çok memnunuz. Bize desteklerinden ve katkılarından dolayı ona minnettarız. Bir köy takımını bu seviyelere getirmesi büyük bir başarıdır. Engin başkan her işe koşuyor canını dişine katıyor. Yeri geliyor malzeme topluyor, yeri geliyor başkanlık yapıyor, yeri geliyor hocalık yapıyor" dedi.

Elbeyli Üzümspor’un bu yükselişi, sadece bir spor başarısı değil; aynı zamanda bir köyün birlik, emek ve sahiplenme ruhunun da güçlü bir yansıması olarak dikkat çekiyor.