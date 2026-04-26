Böyle kulüp başkanı bulunmaz: Yaptıkları herkesi şaşırtıyor

#Kulüp#Elbeyli Üzümspor#Engin Akbaşlı
Böyle kulüp başkanı bulunmaz: Yaptıkları herkesi şaşırtıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2026 10:53

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi’nde 1960 yılında kurulan ve 65 yıllık geçmişe sahip Elbeyli Üzümspor'un kulüp başkanı Engin Akbaşlı, üstlendiği görevler dikkat çekiyor.

Elbeyli Üzümspor takımın başında bulunan Engin Akbaşlı, adeta kulübün her şeyini tek başına üstleniyor. Başkanlık görevini yürüten Akbaşlı, aynı zamanda teknik direktörlüğünden malzemeciliğine, temizliğinden yazı işlerine, transferinden saha düzenine kadar her detayla bizzat kendi ilgileniyor.

Böyle kulüp başkanı bulunmaz: Yaptıkları herkesi şaşırtıyor

Köy takımı olarak mütevazı imkânlarla yoluna devam eden Elbeyli Üzümspor, bu büyük özverinin karşılığını sahada alıyor.

Böyle kulüp başkanı bulunmaz: Yaptıkları herkesi şaşırtıyor

Süper Amatör Lig’de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken ekip, Bölgesel Amatör Lig (BAL) hedefi doğrultusunda play-off mücadelesi veriyor.

Böyle kulüp başkanı bulunmaz: Yaptıkları herkesi şaşırtıyor

Yıllar öncesinden, atalarından ve dedelerinden miras kalan kulübü yaşatmak için büyük bir fedakârlık örneği sergileyen Engin Akbaşlı, "2014 yılında kulübün başına geldim. Maddi durumlardan dolayı malzemecilikte yaptık, başkanlıkta yaptık. Yeri geldi, cebimizden parada harcadık. Teknik direktörlükten tutun da takımın her şeyine ben koştum. Yeri geldi formaları yıkadım, yeri geldi topları taşıdım yeri geldi saha kenarlarından talimatlar verdik" dedi.

Böyle kulüp başkanı bulunmaz: Yaptıkları herkesi şaşırtıyor

Futbolcu Mustafa Demirhan ise, "Yıllardan beri Elbeyli Üzüm Spor takımında oynuyorum. Engin başkanımızdan çok memnunuz. Bize desteklerinden ve katkılarından dolayı ona minnettarız. Bir köy takımını bu seviyelere getirmesi büyük bir başarıdır. Engin başkan her işe koşuyor canını dişine katıyor. Yeri geliyor malzeme topluyor, yeri geliyor başkanlık yapıyor, yeri geliyor hocalık yapıyor" dedi.

Böyle kulüp başkanı bulunmaz: Yaptıkları herkesi şaşırtıyor

Elbeyli Üzümspor’un bu yükselişi, sadece bir spor başarısı değil; aynı zamanda bir köyün birlik, emek ve sahiplenme ruhunun da güçlü bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Böyle kulüp başkanı bulunmaz: Yaptıkları herkesi şaşırtıyor

#Kulüp#Elbeyli Üzümspor#Engin Akbaşlı

