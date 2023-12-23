Böyle Kasım görülmesi... 34 yılın en yağışlı ayı oldu

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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü verilerine göre 1991-2020 normalleri kasım ayı ortalama sıcaklığı 9.3 derece olan Türkiye’de 2023 Kasım ayı sıcaklığı 12.5 derece ile normalin 3.2 derece üzerinde gerçekleşti. 2023 Kasım ayı, 2010 Kasım ayı ile son 53 yılın en sıcak kasım ayı olarak kayıtlara geçti. 2023 Kasım ayı maksimum sıcaklıkları kıyı bölgelerde 25-32 derecelik sıcaklık bandına ulaştı. En yüksek sıcaklık ise 32.9 derece ile Manisa Salihli’de yaşandı.

2023 Kasım ayı ortalama minimum sıcaklıkları 1991-2020 minimum sıcaklık normallerinin 0.8 derece üzerinde gerçekleşti. En düşük sıcaklık -15.3 derece ile Erzurum’da ölçüldü. 2023 Kasım ayı ortalama minimum sıcaklıkları 1991-2020 minimum sıcaklık normallerinin 0.8 derece üzerinde kaydedildi. 2023 Kasım ortalama maksimum sıcaklıkları, 1991-2020 maksimum sıcaklık normallerinin 4.1 derece üzerinde yaşandı.

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NORMALİN ÜZERİNDE

Türkiye’nin birçok yerinde, geçen ay sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Kasımda 67 ilde sıcaklıklar uzun yıllar ortalamalarının üzerinde gerçekleşerek ekstrem değerlerine ulaştı. Kasım ayında 67 yeni ekstrem sıcaklık gerçekleşen bazı merkezler şunlar: “Salihli’de uzun yıllar maksimum sıcaklık 3 derece farkla 32.9, Yalova’da 3.1 derece farkla 32.8, Lüleburgaz’da 3.2 derece farkla 31.8 derece farkla 31.2 derece ölçüldü.”

Yağış verilerine göre Türkiye genelinde son 34 yılın en yağışlı kasım ayı gerçekleşti. 1991-2020 kasım ayı normali 58.3 milimetre olan ve 2022 Kasım ayında 46.2 milimetre yağış alan Türkiye’de 2023 Kasım yağışı 109.3 milimetre kaydedildi.

ZONGULDAK BİRİNCİ SIRADA

Yağışlar normaline göre yüzde 88, geçen yıl kasım ayına göre yüzde 100’den fazla artış gösterdi. En fazla yağış 295.5 milimetre ile Zonguldak’ta, en düşük yağış 25.7 milimetre ile Iğdır’da ölçüldü. Yağışlar Kırklareli, İstanbul, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Bartın, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Adıyaman, Diyarbakır ve Şırnak çevrelerinde yer yer normalin 3 katına varan artışlar gösterdi.

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13 İL REKOR KIRDI

İSTANBUL, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Bingöl, Zonguldak, Bursa, Bolu, Düzce, Bartın, Tunceli, Sakarya, Diyarbakır illerinde son 63 yılın en yüksek kasım ayı yağışı gerçekleşti. Normaline göre en fazla azalma ise yüzde 21 ile Ordu’da meydana geldi.