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Böyle güven kazanmışlar! Göstermelik fabrika bile kurmuşlar

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#Adana Emniyet Müdürlüğü#Dolandırıcılık Çetesi#Banka
Böyle güven kazanmışlar Göstermelik fabrika bile kurmuşlar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 07:00

Yağ satışı vaadiyle yabancı işinsanlarını 150 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin, göstermelik yağ fabrikasında alıcıları gezdirerek güven kazandıkları ortaya çıktı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sait Y.'nin kurduğu ayçiçek yağı imalatı şirketi aracılığıyla Fransa ve Arap ülkelerinde bulunan işinsanlarına ulaşarak yağ satışı vaadiyle 150 milyon lira dolandırdığını tespit etti. Ekipler, Sait Y. ile birlikte dolandırıcılık çetesi üyesi olduğu belirlenen 49 şüpheliyi yakalamak için önceki gün şafak vakti operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, Sait Y. ile oğlu Mehmet Y.’nin de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 milyon lira ile 3 şehirde toplam 7 daire, 763.87 metrekare arsa ve 5 araca tedbir kararı uygulandı.

Böyle güven kazanmışlar Göstermelik fabrika bile kurmuşlar

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EĞLENCEYE GÖTÜRMÜŞLER

Operasyonun ardından Sait Y.’nin, Yüreğir’de göstermelik bir yağ fabrikası açtığı, dış ticaret mezunu oğlu Mehmet Y.’nin ise görüntüleri paylaşarak sosyal medya hesabı üzerinden ucuz yağ satış ilanları verdiği ortaya çıktı. Sait Y.’nin, kendileriyle iletişime geçen işinsanlarını, göstermelik üretim yapılan fabrikada gezdirdiği, sonrasında da eğlenceye götürdükleri belirtildi. 

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#Adana Emniyet Müdürlüğü#Dolandırıcılık Çetesi#Banka

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