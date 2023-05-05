Böyle güven kazanmışlar! Göstermelik fabrika bile kurmuşlar

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sait Y.'nin kurduğu ayçiçek yağı imalatı şirketi aracılığıyla Fransa ve Arap ülkelerinde bulunan işinsanlarına ulaşarak yağ satışı vaadiyle 150 milyon lira dolandırdığını tespit etti. Ekipler, Sait Y. ile birlikte dolandırıcılık çetesi üyesi olduğu belirlenen 49 şüpheliyi yakalamak için önceki gün şafak vakti operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, Sait Y. ile oğlu Mehmet Y.’nin de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 milyon lira ile 3 şehirde toplam 7 daire, 763.87 metrekare arsa ve 5 araca tedbir kararı uygulandı.

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EĞLENCEYE GÖTÜRMÜŞLER

Operasyonun ardından Sait Y.’nin, Yüreğir’de göstermelik bir yağ fabrikası açtığı, dış ticaret mezunu oğlu Mehmet Y.’nin ise görüntüleri paylaşarak sosyal medya hesabı üzerinden ucuz yağ satış ilanları verdiği ortaya çıktı. Sait Y.’nin, kendileriyle iletişime geçen işinsanlarını, göstermelik üretim yapılan fabrikada gezdirdiği, sonrasında da eğlenceye götürdükleri belirtildi.