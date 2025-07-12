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Böyle evlilik teklifi daha önce görülmedi! 'O kadar iyi oynadık ki şikayet ettiler'

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#Adana#İlginç Evlilik Teklifi#Silahlı Saldırı Kurgusu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 11:36

Adana'da Şakir Karakaya (29), kız arkadaşı Nazlı Gümüş'e (26) silahlı saldırıda yaralanmış kurgusuyla sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Çevredekiler olayı gerçek zannedince silahlı evlenme teklifi karakolda bitti.

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Bir sürücü kursunda çalışan Şakir Karakaya, hem iş arkadaşı hem de çocukluktan bu yana sevgilisi olan Nazlı Gümüş'e ilginç evlenme teklif yapmak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte silahlı saldırı mizanseni ayarladı. Sevgilisi Nazlı Gümüş ve arkadaşlarıyla buluşmak için merkez Çukurova ilçesi Topalak mevkisine gelen Şakir Karakaya, kurgu gereği otomobilden indiği sırada yanına motosiklet ile yaklaşan kasklı arkadaşı silahla ateş ediyormuş gibi yaparak yere attığı torpilleri patlattı.

Böyle evlilik teklifi daha önce görülmedi O kadar iyi oynadık ki şikayet ettiler

Vurulmuş gibi yapan Karakaya, otomobilin arkasına geçerek üzerine kırmızı gıda boyası döküp, yere uzandı. Bu sırada sevgilisinin vurulduğunu sanıp, Karakaya'nın yanına koşan Nazlı Gümüş, sürpriz evlilik teklifiyle karşılaştı. Genç kadın, sevgilisinin yaptığı bu sürpriz evlilik teklifinde önce korku dolu anlar yaşadı, daha sonra da heyecan ve mutlulukla ‘Evet’ diyerek kabul etti.

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GERÇEK SANIP, İHBARDA BULUNULDU

Karakaya'nın gerçekten vurulduğunu zanneden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekibini görünce şaşkına dönen Karakaya, Gümüş ve arkadaşları, gerçeğin farklı olduğunu anlatmaya çalışsalar da ifadeleri alınmak üzere Yüzüncüyıl Polis Merkezi'ne götürüldü.

Böyle evlilik teklifi daha önce görülmedi O kadar iyi oynadık ki şikayet ettiler

‘ADRENALİN OLSUN İSTEDİ’

Polis merkezinde işlemlerin ardından gazetecilere olayı anlatan Karakaya, Nazlı Gümüş ile 14 yıllık sevgili olduklarını söyledi. Gümüş'ün çocukluktan bu yana romantik bir evlilik teklifi istemediğini aktaran Karakaya, "Adrenalin olsun, korku olsun istedi. Ben de böyle bir plan düşündüm. Çok güzel oldu, teklife evet aldık. Arkadaşlarımla beraber kavga ediyormuşum, vuruluyormuşum gibi gösterip kendimi yere attım. Silah sesi gibi gelmesini istedik, torpil kullandık. Arabanın arkasında yapıp, yere yattık. Kan için de gıda boyası kullandık. Çevredeki insanlar gerçek sandı. O kadar iyi oynadık ki herhalde gerçek sanıp şikayet ettiler. Polisler de gelip şikayet üzerine bizi karakola götüreceklerini söyledi. İfadeye gelip, çıktık" dedi.

Böyle evlilik teklifi daha önce görülmedi O kadar iyi oynadık ki şikayet ettiler

Gümüş ise hislerini, "Kötü bir şeydi ama hep hayalim olan bir şeydi, çok mutluyum. İyi ki evet" diyerek aktardı.

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#Adana#İlginç Evlilik Teklifi#Silahlı Saldırı Kurgusu

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