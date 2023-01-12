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Böyle damat olmaz olsun! Sakar damat kayınpederini hastanelik ediyordu

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#Sakar Damat#Brezilya#Luis Carlos
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 00:58

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde bulunan bir tamir atölyesinde çalışan sakar damadın dükkanı kapattığı sırada kepenklerin altına yerleştirmeye çalıştığı demir çubuk, dükkanda bulunan kayınpederinin önce ayağına daha sonra ise kafasına düştü.

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Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrindeki bir tamir atölyesinde damadın sakarlığı kayınpederini hastanelik ediyordu.

Geçtiğimiz pazartesi günü yaşanan olayda, sakar damat Andre'nin dükkanı kapatmak için boşluğa yerleştirdiği yaklaşık 2 metre uzunluğundaki demir çubuk, dükkanda telefonuyla ilgilenen kayınpederi Luis Carlos'un ayağına düştü. Carlos, bir yandan acısıyla uğraşırken, bir yandan da damadına söylendi. Olayın ardından Andre kepenkleri kapatmaya çalışırken ikinci kez demir çubuğu boşluğa yerleştirdi. Fakat çubuk, ayağının acısıyla kıvranan Luis Carlos'un bu sefer kafasına düştü.

Olay sonrası yerel basına konuşan damat Andre, hiçbir kötü niyetinin olmadığını ve kepenklerin kapatılması için demiri kullanması gerektiğini söylerken, “Aynı yere iki kez yıldırım düştü” dedi. Kayınpeder Luis Carlos ise şaka ile damadı Andre’nin eski bozuk bir araba ve 25 bin Brezilya Reali (4 bin 832 dolar) borçtan oluşan mirasına konmaya çalıştığını ifade etti.

 

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#Sakar Damat#Brezilya#Luis Carlos

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