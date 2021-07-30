BÃ¶yle canilik olur mu Sokak kedisini kÃ¶peÄŸe Ã¶ldÃ¼rttÃ¼ler

Olay, Ã§arÅŸamba saat 01.30 sÄ±ralarÄ±nda KemalpaÅŸa Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re caddede yÃ¼rÃ¼yen 3 kiÅŸinin yanÄ±nda bulunan pitbull cinsi kÃ¶pek, mahallelinin beslediÄŸi ve ismi 'Prenses' olan kediyi kovalamaya baÅŸladÄ±. KÃ¶peÄŸin sahipleri de kedinin yakalanmasÄ±na engel olmayÄ±nca pitbull cinsi kÃ¶pek, Ä±sÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kediyi sokak arasÄ±na kadar sÃ¼rÃ¼kleyerek aÄŸÄ±r yaraladÄ±.

Daha sonra kÃ¶peÄŸin tasmasÄ±ndan Ã§ekerek kediyi kÃ¶peÄŸin aÄŸzÄ±ndan kurtaran 3 kiÅŸi olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±. AÄŸÄ±r yaralanan kedi bir sÃ¼re sokak ortasÄ±nda can Ã§ekiÅŸtikten sonra Ã¶ldÃ¼. YaÅŸanan bu anlar sokaktaki iÅŸyerinin gÃ¼venlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan kaydedildi.

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"Ã–LÃœSÃœNÃœ BÄ°LE ARADIM BULAMADIM"

2 yÄ±l boyunca 'Prenses' isimli kediyi besleyen Elvide Ã–zcan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ dile getirerek, "2 senedir ben bu kediye bakÄ±yorum. Hamileydi, doÄŸum yaptÄ±. 3 tane yavrusu oldu. Ben ve esnaf arkadaÅŸlar burada ilgileniyorduk. SÃ¼rekli penceremin Ã¶nÃ¼ndeydi. Kimseye bir zararÄ± olmayan akÄ±llÄ± bir hayvandÄ±. O gece saat 01.30 gibi gelmiÅŸler. Pencerenin Ã¶nÃ¼nde yatÄ±yormuÅŸ hayvan. YakalatmÄ±ÅŸlar hayvana kÃ¶ÅŸeyi dÃ¶nÃ¼p burada hayvanÄ± boÄŸdurmuÅŸlar. Sabah geldiÄŸimde ÅŸoke oldum, Ã¶lÃ¼sÃ¼nÃ¼ bile aradÄ±m bulamadÄ±m. BÃ¶yle bir canilik olabilir mi? Ben gereÄŸinin yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum, sonuna kadar arkasÄ±ndayÄ±m. BaÄŸcÄ±lar pitbull dolu. Buralarda vahÅŸet yaÅŸanÄ±yor, tasmasÄ±z gezdiriyorlar. Benim canÄ±m yandÄ±. OnlarÄ±nki hayvansa bizimki de hayvan. Biz de onlarÄ± koruyoruz, 3 tane yavrusu yetim kaldÄ±. 3 gÃ¼ndÃ¼r aÄŸlÄ±yorum, yemiyorum, iÃ§miyorum." dedi.

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