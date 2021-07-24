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Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-
Haber Giriş: 24.07.2021 - 13:00 | Son Güncelleme:

Böyle canilik görülmedi! Vatandaşlar şoke oldu

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Böyle canilik görülmedi! Vatandaşlar şoke oldu

Sultangazi'de okulun demir korkuluğunda iple asılmış kedi bulundu. İple asılarak öldürülen kediyi gören mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Olay, 50. Yıl Mahallesi F Caddesi'nde meydana geldi. Çevrede oyun oynayan çocuklar, cadde üzerinde bulunan Nene Hatun Kız Meslek Lisesi'nin duvar korkuluğunda hareketsiz bir şekilde duran kediyi fark etti. Kedinin yanına gelen çocuklar, kedinin iple okulun bahçe duvarının demir korkuluklarına asıldığını gördü. Çocuklar durumu çevreden geçen vatandaşlara iletti.

Böyle canilik görülmedi Vatandaşlar şoke oldu

VATANDAŞLAR ŞOKE OLDU

Gördükleri manzara karşısında şoke olan vatandaşlar durumu Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri Şefliğine bildirdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, kediyi asılı olduğu yerden çıkartarak götürdü.

Yaşanan vahşete tepki gösteren bir mahalle sakini, "Bunu yapan insan olamaz. Bunu yapan insanlara da her şeyi yapar. Biz insanoğlu olarak her şeyi hak ediyoruz" diye konuştu. 

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