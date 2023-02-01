Böyle baba olmaz olsun

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Batman’da önceki gün, halasına ait kömürlükte odun ve kömür çuvallarının altında Adara Arslan’ın (7) hareketsiz yattığı ihbarı yapıldı. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

‘NE OLUR GÖREYİM’

Yapılan kontrolde kız çocuğunun öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri kömürlükte inceleme yaparken, güvenlik şeridine gelen Adara’nın halası elindeki fotoğrafı göstererek, “Çocuk bu değil mi? Ne olur bir kere göreyim. Allah peygamber aşkına bir kere göreyim. Götürmeden bakayım. Öpeyim onu bir kez. Hasret kalacağım bir ömür boyu. Ne olur bir kere öpeyim o mosmor ellerini. Ne olur ben de gideyim ambulansla” diye ağladı.

Adara Arslan’ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

4 AY ÖNCE DAVA AÇTI

Polisin şüpheli olarak aradığı babası Ömer Faruk Arslan (37), Diyarbakır’da, İstanbul’a hareket halindeki otobüste yakalanıp gözaltına alındı. Ömer Faruk Arslan’a eşi M.A.’nın 4 ay önce boşanma davası açtığı ve Batman’a ailesinin yanına geldiği belirlendi.

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Emniyetteki sorgusunda Arslan, pazar günü kızıyla gezdikten sonra saat 23.00 sıralarında ablasının evinin yanındaki kömürlüğe götürdüğünü, burada boşanma aşamasındaki eşi M.A.’ya acı çektirmek için Adara’yı boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Arslan’ın yüzündeki çiziklerin de Adara’nın kendisine direnirken oluştuğu saptandı.

TUTUKLANDI

Arslan’ın 29 Ocak’ta otobüs firmasını arayıp bir gün sonra saat 12.00’de İstanbul’a gidecek otobüs için rezervasyon yaptırdığı da belirlendi. Ömer Faruk Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı.

HER ŞEYİ PLANLAMIŞ

Kendisine boşanma davası açan eşinin peşinden Batman’a gelen Ömer Faruk Arslan, burada eşinin yakınlarıyla kavga etti. Bu olayın ardından İstanbul’a giden Arslan’ın yaklaşık 2 hafta önce tekrar Batman’a gelip ablasının yanında kalmaya başladığı, kızını görmek istediği ve yakınlarından aracı olmalarını istediği saptandı. Akrabaları aracılığıyla Adara’nın, pazar günü babasına teslim edildiği ve vahşi cinayetin işlendiği tespit edildi.