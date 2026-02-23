Boylarından büyük tehdide tutuklama

Haberin Devamı

İstanbul Bağcılar’da 12 Şubat akşamı Yıldıztepe Mahallesi’ndeki metro istasyonu çıkışında, 18 yaşından küçük kalabalık bir grup, bir çocuğu sıkıştırarak dövmeye başladı. O sırada arkadaşlarını bekleyen Oğuzhan (27) ve Taha Çöpür kardeşler durumu fark ederek çocukları kavga etmemeleri konusunda uyardı. Gruptakiler “Bu bizim meselemiz, karışmayın” diyerek tepki gösterdi. Dövülen çocuk bu sırada olay yerinden uzaklaşırken, ağabey kardeş ile kalabalık grup arasında tartışma çıktı.

‘ŞİKÂYETÇİ OLMAYACAKSINIZ’



Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede, gruptaki bir kişi elindeki bıçakla Oğuzhan Çöpür’ü 6 yerinden bıçakladı. Taha Çöpür kardeşini korumaya çalışırken saldırganlar, taş atarak olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen polisler, olaya karışan yaşları 18’den küçük 3 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler ‘kasten yaralama’ suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastaneye kaldırılıp ameliyat edilen Oğuzhan Çöpür’ün tedavisi evde sürerken, ailenin tehdit mesajları da aldığı ortaya çıktı. Aile, şikâyetçi olmamaları yönünde arandıklarını ve adres bilgilerinin kendilerine söylenerek baskı kurulduğunu söyledi. Şikâyet üzerine harekete geçen polis, tehdit içerikli mesajlar attığı tespit edilen 18 yaşından küçük 3 kişiyi daha gözaltına aldı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Haberin Devamı

BİR ÇOCUK EVİN ADRESİNİ NASIL BULUR

Oğuzhan Çöpür’ün babası Fevzi Çöpür, “Olayın ardından 1’i tutuklandı, 2’si serbest bırakıldı. Ertesi gün arayıp şikâyetçi olamamız için bizi tehdit etmeye başladılar. Durumu polise bildirdik. 3 kişiyi daha yakaladılar. Mutlaka bunların arkasında olan biri vardır. Çünkü bunlar, bir çocuğun fazlasıyla yapamayacağı işler. Tehditler, evimin adresini bulmak gibi şeyler. Sıkıntılı bir süreç geçirdik. Kardeşinin yanında olması, onun hayatta kalmasını sağladı. Çocuklarım kocaman delikanlı. 10 dakika geç geldiklerinde telefon ediyorum, çünkü korkuyorum. Bunların anne, babalarının benim çektiğim çekmeleri lazım” diye konuştu.