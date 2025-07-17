‘Boykot’a 7.5 yıl hapis istemi

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CHP’li belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından yapılan boykot çağrılarına ilişkin soruşturmayı tamamlayan savcılığın iddianamesinde 21 kişiye ‘Kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme’ ve ‘Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından toplam 2.5’ar yıldan 7.5’ar yıla kadar hapis talep edildi.

Şüpheli Cem Yiğit Üzümoğlu’nun cep telefonu incelemesine yer verilen iddianamede, ayrıştırıcı ve şiddetli nefrete yönlendirici nitelikte eylemler sergilediği iddia edildi.