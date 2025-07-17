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‘Boykot’a 7.5 yıl hapis istemi

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#Boykot Çağrısı#Hapis Talebi#CHP'li Belediye Başkanları
‘Boykot’a 7.5 yıl hapis istemi
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 07:00

YUNCU Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da arasında bulunduğu 21 şüpheli hakkında ‘boykot çağrısı’ soruşturmasında 7.5’ar yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

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CHP’li belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından yapılan boykot çağrılarına ilişkin soruşturmayı tamamlayan savcılığın iddianamesinde 21 kişiye ‘Kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme’ ve ‘Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından toplam 2.5’ar yıldan 7.5’ar  yıla kadar hapis talep edildi.

Şüpheli Cem Yiğit Üzümoğlu’nun cep telefonu incelemesine yer verilen iddianamede, ayrıştırıcı ve şiddetli nefrete yönlendirici nitelikte eylemler sergilediği iddia edildi.

 

 

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#Boykot Çağrısı#Hapis Talebi#CHP'li Belediye Başkanları

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