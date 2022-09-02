‘Boykot’ çağrısına tepki: Öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru değil

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Erdoğan Beştepe’de 20 bin öğretmen atama töreninde özetle şunları söyledi:

ÖĞRETMENLERİMİZİN SORUNUNU BİZ ÇÖZDÜK

“Öğretmenlerimizin sayısını toplamda yaklaşık 1 milyon 10 bine çıkarmış oluyoruz. Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz 2002 yılında bu sayı göreve geldiğimiz zamanı söylüyorum 526 bin civarındaydı. Halihazırda görev yapan öğretmenlerimizin 750 bini bizim dönemimizde atanmıştır. Bugün okullarımızda aktif olarak çalışan 1 milyonu aşkın öğretmeni aşkın öğretmenimizin yüzde 60’ını kadınlarımız oluşturuyor, artık hiçbir kamu görevlimiz inanç değerleriyle mesleği arasında tercihe zorlanmıyor.

KARİYER MESLEĞİ



Bizden önce iktidarlar yıllarca Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerinden siyaset yaptı. Öğretmenliği uzman ve başöğretmen unvanlarıyla kariyer mesleği haline getirerek, öğretmenlerimize ilave mali haklar da tanımladık. Uzman ve başöğretmenlik şartları taşıyanların yüzde 95’ini oluşturan toplam 614 bin 445 bin öğretmenimizin bunun için başvuru yaptığını görüyoruz.

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Bütün kazanımlar ülkemizde birilerini rahatsız ediyor. Tek umutlarını ülkenin başındaki kara bulutların çoğalmasına bağlayanlar, her müspet adım gibi bunu da içlerine sindiremiyorlar. Türkiye’ye dair elle tutulur projeleri olmayanların yaptığı boykot çağrısı öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan tamamen art niyetli bir girişimdir. Bırakın artık boykotu moykotu falan, nedir bunlar?

EĞİTİM MİMARI MISINIZ YOKSA ÇAPULCU MU?

Siz eğitim öğretim mimarı mısınız? Yoksa sokaklarda caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız? Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Böyle caddelerde sokaklarda dolaşanlar değil. Eğitim gibi bir konuyu siyasete meze yapmak, öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru değil. Öğretmenlerimizin bu tür fitne teşebbüslerine prim vermeyeceğini biliyorum.”

EĞİTİM BÜTÇESİ 304 MİLYAR LİRA

Erdoğan eğitim alanında yapılanları anlatırken “Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını yakaladık. Eğitim bütçemizi 10.3 milyar liradan 304 milyar liraya çıkartarak, derslik sayımızı 343 binden alıp 613 bine yükselterek, okullarımızı donatarak, çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayarak, engelleri tek tek kaldırarak son 20 yılda çok büyük bir dönüşüme imza attık” dedi.