Boykot çağrısına rağmen çarşı pazar hareketli! Marketlerde alışveriş yoğunluğu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrısı sonrası vatandaşların marketlerde alışverişlerini sürdürdükleri gözlemleniyor.



Marketlerde alışveriş yoğunluğu olağan seyrinde devam ederken, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine talebin sürdüğü görüldü.

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"BİLİNÇLİ VATANDAŞLAR KATILMAMALI"



Boykot çağrısına destek vermeyen Yusuf Akkaya, AA muhabirine, boykotun Türkiye için iyi olmadığını ve bunu tasvip etmediğini dile getirdi.



Akkaya, "Eşimle bunu konuşuyorduk, biz de özellikle alışverişe gidelim, bunların boykotunu boykot edelim. Biz tasvip etmiyoruz, yanlış şeyler yapıyorlar. Ülkemizin kendi değerlerini yok ediyorlar. Burada sonuçta insanlarımız çalışıyor, ekmek kapısı. Bilinçli vatandaşlar buna katılmamalı, yani o parti bu parti değil, memleketimizin değerleri, iş imkanları sonuçta." dedi.



Ayşe Akkaya da boykotu kınadığını belirterek, bugün özellikle alışverişe geldiklerini kaydetti.Murat Çolak ise bütçesine uygun kampanyaları değerlendirdiğini anlatarak,diye konuştu.Boykot çağrılarına kulak asmadığını aktaran Çolak,ifadesini kullandı.Ankara'da fırın işletmecisi olan Ayhan Özer de boykot çağrısının kendilerini etkilemediğini belirterek, tüketicilerin alışveriş yapmaya devam ettiğini bildirdi.Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Özer,şeklinde konuştu.Market sahibi Mahmut Çalık ise boykot sonrası satışlarında herhangi bir değişiklik olmadığını, vatandaşların gelmeye devam ettiğini kaydetti.