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‘Boykot’ çağrılarına adli kontrol

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#İBB#Boykot#Adli Kontrol
‘Boykot’ çağrılarına adli kontrol
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 51 kişinin tutuklanmasının ardından yapılan boykot çağrılarına ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında 16 gözaltı kararı verildi.

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Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da arasında bulundu 11 kişi gözaltına alındı. 11 kişi, adliyedeki işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkemece adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı ile  serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘geleneksel ve sosyal medya üzerinden halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik kamuoyunda ‘boykot’ çağrıları yapıldığı, ayrıştırıcı söylemlerde bulunulduğu’ iddiasıyla ‘nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten soruşturma açmıştı.

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#İBB#Boykot#Adli Kontrol

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