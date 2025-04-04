‘Boykot’ çağrılarına adli kontrol

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Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da arasında bulundu 11 kişi gözaltına alındı. 11 kişi, adliyedeki işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkemece adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘geleneksel ve sosyal medya üzerinden halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik kamuoyunda ‘boykot’ çağrıları yapıldığı, ayrıştırıcı söylemlerde bulunulduğu’ iddiasıyla ‘nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten soruşturma açmıştı.