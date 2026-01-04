×
Gündem Haberleri

Boyaya konulan madde zehirledi: 1'i bebek 3 kişi hastanelik oldu

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Boya#Zehirlenme
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 16:32

Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaldıkları evde boya-badana yapmak için boyanın içine koydukları katkı maddesinden zehirlendiği düşünülen 3 tarım işçisi ve bir bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan Yenimahalle’deki Ermiş Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, kaldıkları evde boya-badana yapmak isteyen 3 tarım işçisi ile evde bulunan bir bebek, boyanın içerisine eklenen katkı maddesinden dolayı bayıldı. İşçilerin ve bebeğin bayıldığını şans eseri gören komşunun ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından 4 kişi, Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Katkı maddesinden dolayı zehirlendikleri değerlendirilen 3 tarım işçisinin ve evde bulunan bir bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) uzmanları ise olayla ilgili inceleme başlattı.

