Boyacıyız dediler ama gerçek bambaşka çıktı! Hepsi ele geçirildi

Malatya girişinde durdurulan bir araçta bulunan 3 kişi kimlik kontrollerinde boyacı olduklarını söyledi… Takım elbiseli kişilerin üzerlerinde hiç boya olmamasından şüphelenen polis araçta arama yaptı… Aracın bagajında boya kutularına gizlenmiş 11 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi.



CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın özel haberine göre, Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ’dan Malatya’ya gelen bir otomobili durdurdu.



TAKIM ELBİSELİ BOYACILAR POLİSİ ŞÜPHELENDİRDİ



Araçta bulunan 3 kişiye kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, ne iş yaptıklarını sordu. Zanlılar, ‘boyacıyız biz, boya yapmaktan geliyoruz’ yanıtını verdi. Ancak, zanlıların üzerinde şık takım elbiseler olması polisi şüphelendirdi.



BOYA KUTULARI ARASINA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCULAR BULUNDU



Bunun üzerine araçta detaylı bir arama yapıldı. Aracın bagajındaki boya kutularına gizlenmiş 11 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi.

ÜÇ ZANLI GÖZALTINA ALINDI



Boyacıyız deyip, boyacı kıyafetleri giymeyi düşünemeyen 3 uyuşturucu kaçakçısı kıskıvrak yakalandı. Y.Y, V.Y ve M.İ.Y’nin ifade alım süreci devam ediyor.

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