Boyabat'ta 56 parça tarihi eser ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Boyabat Ilıca köyü mevkisinde bir araç içerisinde yapılan aramada tarihi eser bulundu. Araçta 35 adet sikke 21 adet çeşitli boyutlarda tarihi eser ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.