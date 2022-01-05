Boya kovası içine saklamışlar: Tam 1 kilo 350 gram...

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü iki ayrı çalışma kapsamında, durdurulan bir aracın bagajında dolu boya kovası içerisine alüminyum folyolara sarılı 1 kilo 350 gram esrar ele geçirdi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.



Ekiplerin düzenlediği bir başka operasyonda ise 1 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirilirdi. 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.