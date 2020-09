Botter’in kedilerine gözü gibi bakıyor

Metruk haldeki tarihi bina şu sıralar İstanbul Beyoğlu’daki kedilerin yuvası haline geldi. Hemen çaprazındaki Narmanlı Han’ın bahçesindeki onlarca kedi de restorasyon çalışmalarının ardından Botter Apartmanı’na sığındı. Binayı kendilerine yuva yapan kedilerin en büyük dostu ise Ömer Alparslan.

‘YOLUMU GÖZLÜYORLAR’

Beyoğlu’nda yaşayan 42 yaşındaki Alparslan, her gün çevredeki kasapları gezerek artık et ve kemikleri topluyor. İstiklal Caddesi’ne gelen Alparslan, bu etleri sahipsiz kedilere veriyor. Koronavirüs salgını döneminde işini kaybettiğini söyleyen Ömer Alparslan, “15 yıldır her gün gelip beslerim. Her gün kasaplardan topladığım etleri apartmanın önüne gelerek içeri doğru fırlatıyorum. Kediler benim gelme saatimi biliyor. Kediler geldiğim saatte dışarı çıkıyorlar. Ben de etleri içeri atıyorum. Maddi durumum kötü olsa da kediler benim çocuklarım gibiler. Benim yolumu gözlüyorlar. Onları asla bırakamam” dedi.