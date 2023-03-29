Botoks yaptıran duyguları anlamıyor

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ABD’deki California Üniversitesi’nde bir araştırma ekibi, kozmetik amaçlı botoks gibi uygulamaların bireylerin bu yeteneklerini ne ölçüde etkilediğini araştırdı. Araştırmacılar, 33 ila 40 yaşlarındaki 10 kadın katılımcıdan oluşan bir grup üzerinde deney yaptı. Kadınlara, kaşların çatılmasını sağlayan “glabellar” kasta, geçici felç oluşturmak için botoks uygulandı. Botoks enjeksiyonlarında aslında belirlenen bölgeye “botulinum” adlı bir toksin enjekte ediliyor. Kasların felç olmasına sebebiyet veren bu toksin, sinirler ve sinirlerin ulaştığı organlar arasındaki iletimi durdurarak, kırışıklıkları önlüyor.

DUYGUSAL İFADELERİ ENGELLİYOR

botoks uygulamasının ardından katılımcılara çeşitli duygusal ifadelerin yer aldığı yüzlerin görüntüleri gösterildi. Bu esnada da katılımcıların beyin aktiviteleri ölçüldü. Enjeksiyondan iki hafta sonra aynı prosedür yeniden uygulandı. Hakemli bilimsel dergi “Scientific Reports”ta yayımlanan bulgular, beynin duyguları işlemeden sorumlu merkezi olan amigdaladaki aktivitenin, enjeksiyondan sonra gösterilen yüz ifadeleri karşısında değişim belirtileri sergilediğini ortaya koydu. Sonuçlar, botoks enjeksiyonlarıyla kaşların çatılmasını önlemenin, beynin duygusal ifadeleri işleme biçimini engellediğini gösteriyor.