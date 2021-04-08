Botoks kurbanı Kübra'nın davasında sürpriz tahliye

Büyükçekmece Adliyesi 13. Asliye Ceza Mahkemesinde biri tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Erdal Doğruya, SEGBİS katıldı. Tutuksuz sanık pratisyen hekim Öner Özsoyeri duruşmadaki savunmasında, "Olayı benim yapmadığım bellidir. Maktulün ailesinin beyanları kapsamında olay çok farklı noktalara gitmektedir. Ben Erdal Doğruya'nın elinde enjektör gördüm ancak, dolgu malzemesi verdiğini görmedim" dedi.

"KÜBRA BAĞIRIYORDU"

Tutuklu sanık Erdal Doğruya ise savunmasında sanık Öner Özsoyeri'yi 'bant' yaparken gördüğünü belirterek "İçeride Ömer Elmalı da vardı. İşlemi Ömer Elmalı yaptı. Biz Öner beyle Kübra'yı dışarı çıkartırken, Kübra 'Ömer çok acıdı' şeklinde konuştu. Bu olaya herkes şahittir, Kübra da bağırıyordu" dedi.

Yapılan savunmaların ardından cumhuriyet savcısının görüşü soruldu. Savcı, dosyadaki eksik hususların giderilmesini, dosyanın geldiği aşama ve dosyanın henüz adli tıp kurumundan dönmemesi tutuklu sanığın üzerine atılı suçlama dikkate alındığında tutukluluğunun devamını talep etti.

TUTUKLU SANIK KALMADI

Mahkeme, tutuklu sanık Erdal Doğruya'nın tutuklulukta geçen sürenin tamamlanması nedeniyle ve sanığın delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme ihtimalinin bulunmadığı kanaatine vararak 'Yurt dışına çıkma yasağı' ve 'Adli kontrol' uygulayarak tahliyesine karar verdi.

Dosyanın rapor için gönderildiği Adli Tıp kurumundan dönüşünün beklenilmesine hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

20 Eylül 2020'de gerçekleşen olayla ilgili Büyükçekmece Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler doktor Öner Özsoyer ve Erdal Doğruya'nın "Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet" suçlarından toplam 5 yıldan 12 yıla kadar hapisleri talep ediliyor. Şüpheli Erdal Doğruya'nın ayrıca doktor olmadığı halde hasta tedavi etmesinden dolayı da 1219 sayılı madde uyarınca 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer şüphelilerin ise "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

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