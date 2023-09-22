Botoks baskını

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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı olarak botoks ilacı satan kişilerle ilgili olarak geçtiğimiz günlerde bilgi aldı. Alınan bilginin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziki takip çalışması yürütüldü. Yapılan araştırmada 2 kişinin ismine ulaşıldı. İlaçların saklandığı adreslerin de belirlenmesiyle operasyon düzenlendi.

YÜZLERCE İLAÇ

Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 724 adet satışa hazır halde ve kutulama aşamasında botoks ilacı, 257 botoks maddesi, 153 adet dolgu malzemesi, 63 dolgu malzemesi eriten kimyasal ürün, 8 şişe yüz dolgu ilacı, 23 paket anestezi kremi, 100 adet basıma hazır halde boş ilaç kutusu ve namlusu açılarak kurusıkı tabancadan bilye atma özelliği kazandırılmış bir tabanca ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin 3.5 milyon lira olduğu belirtildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 2 kişi adli kontrol kararıyla serbest kaldı.