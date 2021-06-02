Botoks baskını

İstanbul’da yaşayan bir kadın, geçtiğimiz günlerde yaptırdığı botoks nedeniyle hastanelik oldu. Hastanede konulan teşhiste, botoksun sahte olabileceği belirtildi. Kadın, polise giderek estetik merkezinden şikâyetçi oldu. Polis ekipleri savcılık talimatıyla estetik merkezine giderek araştırma başlattı. Botoks ilacının internet üzerinden satın alındığı belirlendi. İnternette iz süren ekipler, sahte botoks ilaçlarının tutulduğu Beykoz’da iki adres belirledi.

YARI FİYATINA SATIYORLARMIŞ

Önceki gün düzenlenen baskında S.Ç. ve H.A. adlı kişiler gözaltına alındı. Aramada, 2 milyon 350 bin liralık 1498 adet dudak dolgusu ve kırışıklık önleyici gençlik aşısı olarak nitelendirilen botoks ilaçları ele geçirildi. Yapılan araştırmaya göre, gözaltındaki iki kişi, ilaçları internet üzerinden yarı fiyatına satışa çıkarıyordu. Estetik merkezlerine sosyal medyadan ya da mail yoluyla ulaşarak ilaçları pazarlamaya çalışıyorlardı. İlaçların yarı fiyatına satılmaya çalışılması nedeniyle bazı estetik merkezleri de polise şikâyetçi olmuşlardı.

Beykoz’da basılan iki depoda bazı ilaçların paketlemelerinin de yapıldığı belirlenirken, ele geçen ilaçlarda karekod olduğu belirlendi. Karekod incelemesinde ise ilaçlarla ilgili hiçbir bilgi bulunmadığı anlaşıldı. Gözaltına alınan 2 kişi, “kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretmek veya satmak” suçundan sorguya alındı.





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